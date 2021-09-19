التعليم: تلقيح طلاب الثانوية ضد كورونا بعد تطعيم الجامعات 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تبدأ في تلقيح طلاب الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة، قبل انتهاء طلاب الجامعات من تلقي لقاح فيروس كورونا، باعتبار أن الأولوية لهم بحكم أعمارهم السنية.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه بعد انتهاء طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية من الحصول على اللقاح، سوف تبدأ وزارة التربية والتعليم تلقيح طلبة الثانوية العامة، بحيث يتم توفير اللقاح للملتحقين بالجامعات، كأولوية أولى، ثم المرحلة الثانية ستكون لطلاب الثانوية، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه على أرض الواقع.

الحكومة تسعى لبدء عام دراسي منتظم

وأوضح المصدر، أن الحكومة تسعى لبدء عام دراسي منتظم، ولديها خطة عمل تخص الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، وأن الأهمية كانت للمعلمين والإداريين وأساتذة الجامعات وطلاب الجامعات، وبعدها يأتي دور طلبة الثانوية.

وأكد أن التوجيهات التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية نهاية أغسطس الماضي، بشأن تطعيم أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة، كانت بغرض الاستعداد لمرحلة التلقيح بتسجيل البيانات وحصر الأعداد التي يمكن أن تندرج تحت مظلة التلقيح، لكن التطبيق الفعلي لم يحدث بعد.

إلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية بالمدارس

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة لديها نية حقيقية في تلقيح طلاب الثانوية العامة، لكن عامل الوقت والجرعات المتوفرة يحدد لها فئات بعينها على مراحل، وقريبا جدا سوف يجري توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وفي إطار جهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الإجراءات الوقائية المشددة تطبق في جميع الفصول المدرسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وتوزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.