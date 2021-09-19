التأمينات الاجتماعية: معاش الفنانين 900 جنيه.. وسيصل إلى 2000 قريبا

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التأمينات بصفة عامة ملحوظ لأي متابع للأخبار، حيث يحرص على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات.

الرئيس كلف بتشكيل لجنة منذ 4 شهور

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «بعض الفنانين لا يعلمون بوجود تأمينات وعندما يكبر سنهم وينقطع الدخل عنهم ينتبهون إلى هذه القضية، وكلّف الرئيس السيسي منذ 4 أشهر بتشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وكان رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية وهاني شاكر وأشرف زكي موجودين فيها، بالإضافة إلى نقيب الفنانين التشكيليين».

وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن اللجنة عملت على محورين، الأول قانون التأمينات ليغطي الفنانين، لكن كثيرا منهم لم يشتركوا في منظومة التأمينات لعدة أسباب ربما لتعقد الإجراءات، وتم الاتفاق مع 3 نقابات مسؤولة عن الفن وجرى شرح مزايا قانون التأمين الاجتماعي وأنه يضمن للفنان مستوى معيشي متناسب مع الدخل الذي يحصل عليه.

تيسيرات كبيرة

وأكد: «سنقدم تيسيرات كبيرة لهم، ومنها لا مركزية فتح الملفات التأمينية للفنانين وغيرهم، وبعد ورشة العمل التي عقدناها أعلنا عن الأوراق المطلوبة لكي يشارك الفنانون في منظومة التأمين وبسطنا الأوراق لأقصى درجة ممكن على أن نفتح الملف التأميني دون التقيد بعنوان الفنان».

تجديد الاشتراك

وأوضح: «بالنسبة لتجديد الاشتراك شهريا، منحنا رقم حساب الهيئة للنقابات، وبالتالي أصبح التجديد ممكنا من خلال التحويل البنكي وأي ماكينة شركة من شركات التحصيل النقدي مثل فوري وأمان وغيرهما».

ولفت إلى أن المحور الثاني هو الصناديق التي تمنح المعاشات، فقد تبين أن صندوق نقابة التشكيليين يمنح معاشا للفنان التشكيلي قدره 75 جنيها، وبالتالي فإن اللجنة عملت على تعظيم الموارد، من خلال دراسة اكتوارية لمعرفة أوجه القصور في النقابات الفنية، وفي النهاية تم إجراء بعض التعديلات على قوانين النقابات الثلاث بما يسمح بتوفير معاش لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش الموجود في الدولة: «النهاردة 900 جنيه وهنوصل لـ2000 جنيه خلال فترة قريبة جدا».