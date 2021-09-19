خروج كريم فهمي من المستشفى

كشف الفنان أحمد فهمي، عن خروج شقيقه الفنان كريم فهمي، من المستشفى، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد تحسن حالته الصحية إلى حدّ ما.

وقال أحمد فهمي، لـ«الوطن» إنّ كريم فهمي، سيستكمل العلاج في المنزل، لحين التماثل للشفاء واستعادة عافيته بشكلٍ كامل، إذ سيظل تحت مراقبة الأطباء بشكلٍ مستمر لمتابعة الحالة والوقوف على التفاصيل كافة من آنٍ لآخر، موجهًا الشكر إلى أصدقاءه وجمهوره، الذين وجهوا الدعم لشقيقه طوال فترة مرضه.

تفاصيل إصابة الفنان كريم فهمي

وكان الفنان أحمد فهمي، كشف عن تفاصيل إصابة شقيقه كريم فهمي، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنّ «كريم من أسبوع حس بوجع في صدره وكحة فشك أنها كورونا لكن بعد التحاليل اكتشف أن في جلطتين صغيرين في الرئة واحدة في اليمين وواحدة في الشمال».

وأضاف: «مفيش حاجة معروفة ولسة في تحاليل مظهرتش بس ملهاش علاقة بالكورونا.. وسن كريم مش كبير هو 38 وبسبب القولون هو بياخد دوا يقلل السيولة، وكان بياخد دوا للسيولة في بروتوكول علاج كورونا فهي دي المشكلة».

كريم فهمي في «ديدو»

وعُرض مؤخرًا للفنان كريم فهمي، فيلم «ديدو»، حيث شاركه البطولة كل من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفنتازيا، حول مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة، ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.