الصحة: سنصل لذروة الموجة الرابعة أسرع من السابق.. والوفيات ستكون أقل

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ناقوس خطر، فالمتحورات الحالية أثبتت في جميع دول العالم أن لديها قدرة أكثر على الانتشار، لذلك فإن الإجراءات الوقائية العامة هي أساس الوقاية من الفيروس بجانب التطعيم، ومن المتوقع أن يكون له انعكاس على زيادة حالات الإصابات الفترة المقبلة.

نسبة الحاجة للمستشفيات والرعاية الصحية ستكون أقل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه من المتوقع الوصول لنسبة إصابات عالية أو ذروة الموجة الرابعة في فترات أقصر من الموجات السابقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المؤشرات توحي بأن نسبة الوفيات من كورونا ستكون أقل في الموجة الرابعة عن الموجات التي سبقتها وكذلك نسبة الحاجة لدخول المستشفيات.

أسباب انخفاض نسبة وفيات كورونا في الموجة الرابعة

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن هذا الأمر لا يتوقف فقط على شراسة الفيروس، لكن هناك أيضًا نسبة كبيرة من الفئات المعرضة للمشكلات والمضاعفات تم الانتهاء من تطعيمها بالفعل باللقاحات، سواء أصحاب الأمراض المزمنة أو المتقدمين في العمر، أو الأطقم الطبية التي تم الانتهاء من تطعيمهم بشكل كامل تقريبًا، فضلًا عن العاملين في قطاع التربية والتعليم، وكذلك التعليم العالي.

توجد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أنه تم تطعيم الأشخاص المفترض تعاملهم مع أعداد كبيرة يوميًا، وهذا الأمر يوحي بأن أعداد الوفيات ستنخفض في هذه الموجة، وستكون الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة منخفضة، وبالرغم من ذلك هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات.