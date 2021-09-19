أول تعليق لكريم فهمي بعد خروجه من المستشفى: «الحمد لله على كل شيء»

حرص الفنان كريم فهمي، على طمأنة الجمهور، بشأن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما أصيب بجلطتين على الرئة نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أنه خرج من المستشفى مساء اليوم الأحد، ومن المُقرر استكمال العلاج في المنزل.

كريم فهمي: هكمل علاجي من البيت

وكتب كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، خرجت النهارده من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله».

ووجه كريم فهمي، الشكر إلى الجمهور الذي دعمه طوال الأيام الماضية في محنته المرضية، قائلًا: «متشكر جدًا جدًا جدًا لكل الناس اللي سألت واهتمت ولكل الناس اللي دعت لي وهي متعرفنيش وآسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد».

وكان عدد من نجوم الفن حرصوا على دعم كريم فهمي في أزمته الصحية الأخيرة، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالشفاء العاجل، حيث نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» صورة الفنان كريم فهمي معلقًا عليها بقوله: ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله.

وكتبت الفنانة مي كساب، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تدعو بالشفاء للفنان كريم فهمي بقولها: «يا رب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

كما نشرت الفنانه لقاء الخميسى، صورة لـ كريم فهمى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: «ألف سلامة عليك يا غالي.. اللهم اشفه وعافه ورده لأهل بيته في أكمل صحة».

ونشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة للفنان كريم فهمي، وعلقت عليها: «ألف سلامة عليك يا كريم، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لبيتك بأحسن صحة يا رب».