غدا.. آخر موعد للتنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية في المنيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في المنيا، أن غدًا الإثنين، آخر موعد للتنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية.

وبدأ تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية إلكترونيا بالمنيا، أمس السبت، وينتهي غدا الإثنين، ويبدأ من مجموع 60% فأكثر.

طريقة التسجيل في التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية بالمنيا

1- يسجل الطلاب رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الموجود في الشهادة.

2- يمكن التقديم من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

3- يمكن التقديم من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

4- يمكن التقديم من خلال أي مكتب كمبيوتر.

تعليمات خاصة بالتقديم الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية

1- إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع.

2- ستتاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

3 -بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

4- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

خطوات التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل: صناعي- تجارى- زراعي، ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

2- يُدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.