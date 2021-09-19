كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية، تفاصيل اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق».

وتستعرض «الوطن» شروط أداء اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، وخطوات حجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

وجاءت شروط التقدم للاختبارات كالتالي:

يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة «عمارة – فنون» - الكليات التكنولوجية)، وفقًا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

- طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.

- سيتم الترشيح للكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021 (حداثة المؤهل).

- أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان وهي:

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

1. الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3. الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون» - التمريض - السياحة والفنادق، وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

- يدخل الطالب إلى موقع التنسيق، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1. رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2. كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

- تظهر بيانات الطالب وتتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سيتجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتدخل نتائج الامتحانات مباشرة للطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

- لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولًا نهائيًا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.