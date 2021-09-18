تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة.. وخطوات تسجيل اختبارات القدرات

خلال الساعات الأخيرة، زادات عمليات البحث عن كيفية حجز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى موعد تنسيق الدبلومات الفنية المرحله الثالثة للعام الجاري 2021، حيث فُتح باب الحجز إلكترونيًا، عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية الصناعية والفنية التجارية والفنية الزراعية والفنية للسياحة والفنادق، وكذلك طلاب المعاهد المختلفة الصناعية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها والمتابعين من طلاب الشهادات الفنية على مدار اليوم، خطوات تسجيل اختبارات القدرات وموعد تنسيق الدبلومات الفنية المرحله الثالثة، وذلك وفق البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق، التابع لها للطلاب الشهادة الفنية، حجز موعد لاختبارات القدرات، وبحسب بيانات الوزارة فإن الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنيه المرحله الثالثة، سيكون بعد الانتهاء من اختبارات القدرات، عبر لينك بوابة الحكومة المصرية، حيث إن الموقع متاح لطلاب جميع الشهادات منذ البدء في مراحل تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات

ويمكن لطلاب الشهادة الفنية، الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من هنا.

أما عن خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الفنية، فهي:

- الدخول على موقع التنسيق، واختيار تنسيق الدبلومات الفنية، وإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب.

- ستظهر بيانات الطالب مثل (الاسم، الرقم القومي)، والمجموع الحاصل عليه، ومحافظة الإقامة، والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

- يقوم بعدها الطالب بالضغط على قائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات.

- وأخيرا الضغط على زر الحفظ وانتظار النتيجة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بالجامعات الحكومية، وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية، والاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي يتم تحديدها لهم للتنسيق، مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.