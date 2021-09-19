يترقب طلاب الشهادات الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة، التجارية والصناعية والزراعية والفندقية، بنظامي الثلاث والخمس سنوات، تحديد موعد بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 لمختلف الشهادات خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال فتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق وبوابة الحكومية المصرية، حيث يُتاح التسجيل عبر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

موعد بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021.. خلال 72 ساعة بعد اختبارات القدرات

وعن موعد بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، قالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه من المقرر انطلاق تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، خلال 72 ساعة عقب انتهاء اختبارات القدرات 2021، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، مؤكدة أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال تسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق، أبرزها التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة داخل الجامعة.

موعد بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021.. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ومكتب التنسيق أنهيا الاستعدادات الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية، قبل موعد بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكدت المصادر، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، خصص نسبة 10% مقاعد لطلاب الدبلومات بالجامعات الحكومية، من إجمالي عدد المقاعد بالكليات، لافتة إلى أنّ هناك عدد من الاختبارات يتم تنفيذها لطلاب الدبلومات واجتيازها، كشرط أساسي للالتحاق بالكليات كالجامعات التكنولوجية والفنون التطبيقية والتمريض والسياحة والفنادق.