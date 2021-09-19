التعليم العالي: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال 72 ساعة بعد «القدرات»

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن انطلاق مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأسبوع الحالي، حيث تبدأ خلال 72 ساعة عقب انتهاء اختبارات القدرات 2021 التي تتم حاليا لعدد من الكليات، التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وينتهي التسجيل لها غدا، على أن يكون بعد غد الثلاثاء آخر أيام إجرائها.

التعليم العالي: الجامعات مستمرة في استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ معامل التنسيق الإلكتروني تستقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لمختلف الشعب الفنية حاليا، لتسجيل رغبات اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية فقط، فضلا عن الاستمرار في استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لتنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحة أنّ المعامل المختلفة بالجامعات مستمرة في العمل حتى نهاية أعمال التنسيق كاملة للجامعات الحكومية.

«الأعلى للجامعات الحكومية»: 105 مقاعد بالكليات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، إنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خصص 105 مقاعد لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لمختلف الشهادات في الكليات، فضلا عن إتاحة العديد من المعاهد لهم، موضحا أنّ تنسيق المرحلة الثالثة 2021 مستمر حتى استكمال تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة كاملة، وبعد انتهاء الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم.

وحذّر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب وأولياء الأمور، من الانسياق خلف مروجي إعلانات الكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها زورا لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتقدّم خدمة تعليمية دون أي تراخيص أو ما يثبت جودتها لتقديم الخدمة، متابعا أنّ لجنة الضبطية القضائية لن تتهاون في بتر تلك الكيانات، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.