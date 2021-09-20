زوجات مشاهير خلعن الحجاب.. آخرهن قرينة حمادة هلال

تعتبر ظاهرة خلع زوجات المشاهير الحجاب بعد ارتدائهم له، منتشرة، وآخرهن زوجة الفنان حمادة هلال، التي ظهرت مساء السبت، في مهرجان الفضائيات العربية بدون ارتداء الحجاب، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز زوجات المشاهير اللاتي خلعن الحجاب.

عفاف رشاد: كهرباء زائدة منعتني من ارتداء الحجاب

فاجأت الفنانه عفاف رشاد، زوجة المنتج محمد السبكي، الجمهور بخلع الحجاب، وذلك بعد ارتدائها له لمدة عامين، الأمر الذي دفع كثير من الجمهور للتساؤل، مما دفعها لترد على هذه التساؤلات، قائلة إنّ «الدكتور قال لي إني بعاني من كهرباء زيادة بالمخ واستمراري في ارتداء سيزيد من التعب».

مها الصغير.. حرية شخصية

ظهرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بدون حجاب، بعد أن ارتدته لمدة قصيرة، وخرج الفنان أحمد السقا قائلا إنه لن يجبرها علي شيء وهذه حرية شخصية.

زوجة أشرف عبد الباقي

وظهرت نادية حسب الله الكفراوي، زوجة الفنان أشرف عبد الباقي، خلال حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني، بصحبة أسرتها، دون ارتداءها الحجاب الأمر الذي جعل الجميع في دهشة.

رولا دبس زوجة أحمد الفيشاوي

وفاجأت الفنانة رولا دبس، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي الجميع، بظهورها في أكثر من مناسبة بدون الحجاب، وذلك بعد أن ظهرت في حفل زفافها بالحجاب.

زوجة عصام الحضري

خلعت زوجة الكابتن عصام الحضري، الحجاب، مما أثار في حينه جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الحضري أثناء ظهوره، منذ فترة، في برنامج 100 سؤال، للإعلامية راغدة شلهوب، قائلا: هي خلعته عن اقتناع، وياريت كل واحد يخليه في نفسه ربنا هيحاسبنا وزوجتي لم تكن مرتدية الحجاب قبل زواجنا.