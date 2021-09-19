الظهور الأول للعريان مع أولاده بعد زواج أصالة.. والجمهور: «أنت غيران؟»

نشر المخرج طارق العريان، صورة جديدة مع أبنائه، وذلك في أول ظهور لهم، عقب إعلان طليقته المطربة أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، قبل أيام.

نادية الجندي أبرز المعلقين على صورة «العريان» وأبنائه

وحظيت الصورة التي نشرها المخرج طارق العريان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ لاقت بتعليقات كثيرة، لعل أبرزهم الفنانة نادية الجندي، والذي قالت: «ما شاء الله ربنا يحفظهم».

ويعتبر قطاع كبير من الجمهور، أنّ نشرهذه الصورة في ذلك التوقيت، أنّه بمثابة غيرة من أصالة، والتي حرصت على الظهور برفقة أبنائها «شام» و«خالد» الذهبي، في افتتاح كافيه ومطعم الأخير، قبل أيام بالقاهرة الجديدة.

وقالت إحدى المتابعات: «أنت غيران من أصالة؟»، فيما قالت أخرى: «أستاذ طارق كانت قصة حبك لأصالة شيء رائع ما حبيت هيك النهاية».

أصالة تُعلن زواجها من فائق حسن: الأقرب لنفسي كصديق

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، قبل أيام، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر موقع انستجرام، مُعلقة عليها بقولها: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».

وأضافت أصالة: «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر.. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت».