فائق حسن يتغزل في أصالة: «أنتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون»

نشر الشاعر العراقي فائق حسن رسالة حب لزوجته الفنانة السورية أصالة نصري عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فائق حسن لأصالة: اعشقك حد اللاعودة

ووضع حسن صورة له عبر «ستوري» حسابه، وعلق عليه قائلا: «مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المرأة القلب.. أعشقك حد اللا عودة، أنتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون».

وكانت أصالة أعلنت خبر زواجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ولأول مرة أعلن قدام المحبّين عظيم محبتي لك ولشخصك الطيب النبيل الراقي».

أصالة تعلن زواجها من فائق حسن

وكتبت أصالة: «نحترم معا جميع مسؤولياتنا ونعلم تماما أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر.. أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائما مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن، كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حييت».

وحرص الفنان ماجد المهندس، على تهنئة مدير أعماله فائق حسن، بعد زواجه من الفنانة أصالة ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، صورة للفنانة أصالة، تجمعها مع فائق حسن، معلقًا عليها بقوله: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».