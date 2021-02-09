«المهن الطبية» يرفع إعانة العجز لـ2000 جنيه.. و3 مستندات للصرف

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، زيادة إعانة العجز الكلي أو الجزئي من 1000 إلى 2000 جنيه، وفق مقترح مقدم من إدارة الإعانات بالاتحاد، عقب إجراء دراسة لبيان التكلفة الإجمالية لرفع القيمة.

وبحسب بيان عن الاتحاد، تُصرف إعانة العجز الكلي أو الجزئي بحد أقصى 4 مرات سنويا لعضو الاتحاد المستحق من نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، ويستفيد من الإعانة الاستثنائية لظروف العجز عضو الاتحاد فقط، ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وحال العجز الكلي أو الجزئي يشـترط للاستفادة أن يكون العضو غير حاصل على معاش الاتحاد أو أي معاش آخر.

وللاستفادة من هـذه الإعانة يجب أن يستوفي العضو الإجراءات والمستندات التالية:

- قرار من القومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد بأنّ العضو يعاني من عجز كلي أو جزئي شريطة بيان نسبة العجـز، وأن يكون العـضو ما زال في الخدمة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة.

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنّه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ ن».