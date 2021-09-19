10 قواعد ذهبية لوقاية طلاب المدارس من كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم نصائحها لمختلف الفئات عبر موقعها الرسمي «فيس بوك»، وذلك في إطار حرص الوزارة على توعية المواطنين بكافة الأمراض وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى طرق تجنب الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة الدولة وتنفيذا لأجندة رؤية الدولة 2030.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تقريرًا معلوماتيًا عن أبرز نصائح وزارة الصحة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إذ كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر «فيديو جرافيك» عن العديد من النصائح للطلاب، تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد2021-2022، واصفة هذه النصائح بالذهبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء عودة العملية التعليمية مرة أخرى بنظام حضور الطلاب.

نصائح وزارة الصحة لطلاب المدارس

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

- لا تلمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة القصوى.

- احرص على استخدام الأدوات المنزلية الخاصة بك ولا تستخدم أدوات زميل لك.

- اترك مسافة كفاية للأمان بينك وبين الآخرين.

- رحب بأصدقائك من بعيد دون المصافحة أو العناق أو التقبيل.

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة في المدرسة أو اثناء الذهاب إليها.

- تناول أطعمة صحية واحرص على أخذ قسط وفير من النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل.

- في حالة وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعى التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر.

- التهوية الطبيعية للفصول أثناء اليوم الدراسي هي الأفضل دائما.

عدم دخول العاملين والمدرسين مقرات العمل بدون التطعيم

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما شددت الوزارة على عدم دخول أي عامل سواء مدرس أو إداري مقر عمله، إلا بعد تلقيه اللقاح مع انطلاق الدراسة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة، والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.