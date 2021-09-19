منها الليمون.. الصحة تحدد عصائر العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وقدمت وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا روشتة غذائية لمصابي العزل المنزلى.

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إنه لابد من الاهتمام بمشروبات صحية تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلى، لافتة إلى الاهتمام بشرب السوائل بكثرة وخاصة الماء من 8 لـ 10 اكواب يوميا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

عصائر في العزل المنزلى لمصابي كورونا

وتابعت الوزارة، أنه لابد من الاهتمام بعصائر الفواكهة الطبيعية، ومنها عصير البرتقال والليمون بدون إضافة سكر أو استبداله بعسل النحل.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددا بأهمية حجز لقاحات كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري، وأكدت أن جميع اللاقحات فعالة وامنه ولا داعى للخوف أو التوتر .

وأشارت إلى الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت جميع الأعراض بسيطة وتزول من تلقاء نفسيها ولا تحتاج الى طبيب وتتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة و تكسير فى العضلات و تنميل واحساس بالتعب والارهاق.

وطالبت الوزارة من المواطنين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وأكدت الوزارة انه فى حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاهتمام بالتدابير الصحية حيث أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.