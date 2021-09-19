بالأسماء.. زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز أرمنت بالأقصر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، إضافة عدد من مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة، فضلا عن مراكز اللقاح المتنقلة من خلال فرق متخصصة بالإدارات الصحية لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزيادة مراكز التطعيم داخل المحافظات، فضلًا عن التوسع في عملية تطعيم جميع المواطنين باللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعليمات وزارة والصحة والسكان ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

أماكن الحصول على لقاح كورونا بمركز أرمنت

وبحسب بيان لمديرية صحة الأقصر، تم زيادة عدد مراكز الحصول على اللقاح في مركز أرمنت، لتشمل كلًا من:

- الإدارة الصحية بأرمنت.

- الوحدة المحلية بمدينة أرمنت.

- نادي المعلمين بأرمنت.

كما تضم مراكز اللقاح هذه الأماكن:

- مركز اللقاح بمستشفى حورس.

- مركز لقاح المسافرين بوحدة الرزيقات بحري.

«صحة الأقصر» تُهيب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح

وأهابت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بجميع المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح وكذلك التوجه للمراكز المتخصصة في أخذ اللقاح، مع ضرورة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال عملية الحصول على اللقاح.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن جميع مراكز التطعيم باللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، سواء في الإجازات أو حتى العطلات الرسمية.