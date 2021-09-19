يصل لـ8100.. «عوض»: الفنان له الحق في اختيار التأمين الشهري الذي يريده

كشف اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل تشكيل لجنة الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية، وبحث تحسين قيم معاشاتهم، مؤكدا أن معاشات الفنانين ضعيفة للغاية، والدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالقوى الناعمة، موضحا أن التقديم للمعاشات، يبدأ اعتبارا من سن 18 عاما حتى 60 عام.

عوض»:معاش الفنانين يجري حسابه بحسب مدة الإشتراك

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للفنانين في الوقت الحالي، التقديم للحصول على المعاشات في أي وقت، خاصة مع التسهيلات التي نفذتها الدولة المصرية لهم، التي تتمثل في ميكنة جميع الخدمات التأمينية، مؤكدا أن معاش الفنانين، يتم حسابه بحسب مدة الإشتراك، ويصل الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، والحد الأقصى 6480 جنيها.

وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن معاش الفنانين، يتم زيادته سنويا حسب معدل التضخم، وذلك اعتباراً من شهر يناير من كل عام، مؤكداً أن الهيئة عملت على محورين أساسيين: المحور الأول هو معاشات الفنانيين والموسيقين والتمثيليين والسينمائيين والتشكيليين.

رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: لا يوجد أي مانع قانوني لإشتراك الفنانيين في التأمينات

وأوضح اللواء جمال عوض، أن غالبية الفنانيين غير مشتركين في التأمينات، لغياب ثقافة التأمين لديهم، موضحا أن الدولة عملت على الاهتمام بمعاشات الفنانين خاصة أن مرتبات النقابات ضئية للغاية: «نقابة التشكيليين بتدي معاش 75 جنيه كل شهر»، موضحا أن الهيئة علمت على مسارين مهمين، الأول هو كيفية إخضاع الفنايين والقوى الناعمة لمظلة التأمين الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع قانوني لإشتراكهم في التأمينات.

الدولة حريصة على رقمنة منظومة التأمينات الاجتماعية

وأكد أن المسار الثاني، هو العمل على تنمية ثقافتهم بأهمية الإشتراك في التأمينات، من خلال مجموعة من التسهيلات المقدمة، التي تتمثل في إتاحة الفرصة لهم، لدفع الاشتراكات الشهرية من أي بنك أو فرع فوري، موضحا أنه جرى تشكيل ورش تعريفية للفنانين، بأهمية التأمين وطرقه، والأوراق المطلوبة، لافتا إلى أنه جرى الاهتمام بمعاش صندوق النقابات وذلم من خلال العمل على تعديل موارد الصناديق: «أجرينا تعديلات تشريعية ووافق عليها مجلس الوزارء وسيتم إحالتها لمجس النواب قريباً».

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على رقمنة منظومة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه تم التعاقد مع كبريات شركات البرمجيات في العالم وأكدت هذه الشركات أن مدة تنفيذ البرميجات تستغرق 18 شهراً وثلاثة شهور للتجريب على أن تبدأ المنظومة الرقمية للتأمينات تعمل اعتباراً من أول يوليو 2023.

وأوضح اللواء جمال عوض، أن الفنان له الحق في اختيار التأمين الشهري الذي يريده، موضحا أن التأمين يبدأ من 1200 جنيه ويصل حتى 8100 جنيه، موضحاً أن هذه المبالغ تتغير سنويا: «لو فنان عايز 2000 جنيه معاش كل شهر هيدفع 420 جنيه شهريا».