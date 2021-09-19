صحيفة أيرلندية: حجوزات ضخمة لمصر بعد رفعها من «القائمة الحمراء»

قالت صحيفة «أيرش صن» الأيرلندية إن «شركات السياحة قضت يوماً من أكثر الأيام ازدحاماً هذا العام، حيث بدأت حجوزات رحلاتها، وقالت بعضها إن لديها حجوزات ضخمة بعد رفع عدد من الدول من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا بينها مصر، وكذلك إلغاء اختبارات PCR باهظة الثمن». وتابعت «أيرش صن»، فى تقرير أمس، أنه تم تعزيز قرار تخفيف القيود على المسافرين على رحلات إلى بعض الوجهات التى تم إدراجها فى القائمة الحمراء سابقاً. ونقلت الصحيفة عن شركة «ترافيل سوبر» أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن مصر ارتفعت بنسبة 1170% خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بالخميس الماضى، كما قفزت عمليات البحث عن تركيا بـ370%، كما ارتفعت رحلات السفر إلى جزر الخالدات ومايوركا واليونان بشكل كبير.

وقالت شركة «توماس كوك» إن «حجوزات أكتوبر ارتفعت 200% عن الشهر الماضى». كما ارتفعت حجوزات شركة «جيت 2» للرحلات والعطلات بنسبة 250%.