«الصحة»: استقبال 1.6 مليون جرعة من «فايزر» الجمعة المقبل.. و«اليونيسيف» أهدت مصر ألف ثلاجة لحفظه

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن «اليونيسيف» أهدت مصر ألف ثلاجة لحفظ لقاح فايزر، نظراً لأن لقاح فايزر يحتاج إلى درجة حرارة معينة مختلفة عن باقى اللقاحات المتوافرة التى تحتاج من 2 إلى 8 درجات مئوية، وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشحنة الأولى للقاح فايزر إلى مصر بإجمالى 1.6 مليون جرعة من المقرر وصولها الجمعة المقبل الموافق 24 سبتمبر الجارى.

وأضاف «مجاهد» أنه «من المقرر أن تصل شحنات جديدة من لقاح أسترازينيكا لمصر خلال الأسبوع المقبل»، داعياً المواطنين لضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة فى تطعيم 40% من المواطنين.

وطمأن مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقال إن جميع اللقاحات فعّالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر، وعن فاعلية اللقاحات ضد متحورات كورونا، أكد أن جميع لقاحات كورونا فعّالة ضد متحور «دلتا بلس»، وهو ليس الأشرس ولكنه الأسرع فى الانتشار، ويجب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسل اليدين والحرص على البعد عن المناطق المزدحمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وعن تطعيم العاملين فى «التربية والتعليم»، أكد أن الوزارة على وشك الانتهاء من تطعميهم جميعاً قبل بدء العام الدراسى فى 9 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن طلاب الجامعات أيضاً جرى تطعيم جزء كبير منهم، وكذلك العاملون فى التعليم العالى، وجرى توفير اللقاحات المخصصة لهم.

إجمالي المتعافين وصل إلى 249793

وفى سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.

انطلاق حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» بالغربية والمنيا والإسماعيلية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات «الغربية والمنيا والإسماعيلية»، أمس، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

تسجيل 23 ألف مواطن في 9 محافظات خلال 4 أيام

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 23 ألفاً و226 مواطناً على الموقع الإلكترونى لتلقِّى اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بنى سويف، الشرقية» خلال الأربعة أيام الماضية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 25 ألف مواطن بأهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ولفت «مجاهد» إلى تخصيص 9 أوتوبيسات بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث، اليوم، ويضم كل أوتوبيس 30 فريقاً من التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زياً مخصصاً، وتزويدهم بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقِّى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكداً أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقاً ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقِّى اللقاح.

وتابع «مجاهد» أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفاً أنه تم تجهيز 8 مركز شباب بالمحافظات التى انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيراً إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التى تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح. وأضاف «مجاهد» أن الحملة ستنتقل اليوم إلى محافظات «دمياط، أسيوط، بورسعيد» والثلاثاء «المنوفية، السويس» والأربعاء «البحيرة، سوهاج» والخميس «قنا» والجمعة «الأقصر» والسبت «أسوان»، مناشداً المواطنين أهمية التردد على حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالى: https://egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح.

مدير «عزل العبور» يكشف: لقاح «سينوفارم» أقل حدة بالنسبة للآثار الجانبية..وأصحاب المناعة القوية لا تظهر عليهم أعراض

من جانبه، قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إنّ اللقاحات المضادة للفيروسات لها آثار جانبية، تتمثل فى احمرار مكان الحقن، وارتفاع فى درجة الحرارة، وألم فى المفاصل والعضلات، والغثيان والشعور بالإرهاق والرغبة فى النوم. وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أنّ الآثار الجانبية للقاحات تختلف فى شدة تأثيرها وطول المدة الزمنية التى يمكن أن تدوم على أثرها الآثار الجانبية، موضحاً أنّ لقاحى فايزر وأسترازينيكا قد تدوم أعراضهما الجانبية لفترة زمنية أطول مقارنة باللقاحات الأخرى، مثل «سينوفارم»، الذى تكون الآثار الجانبية له أقل فى حدتها مقارنة بباقى اللقاحات. وأشار مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور إلى أنّ هناك بعض الأشخاص حصلوا على اللقاح ولم تظهر آثار جانبية عليهم، وهؤلاء الأشخاص لديهم جهاز مناعة قوى تغلّب على الآثار الجانبية للقاحات واستطاع مقاومة الأعراض، موضحاً أنّ الأشخاص الذين لا تظهر أى أعراض ليس عليهم القلق، فجهازهم المناعى فى أفضل حال.

وناشد «ثروت» المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى يمكن أن تقى من الإصابة من فيروس كورونا أو تقلل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، موضحاً أنّ جميع اللقاحات آمنة ولا تستدعى القلق أو الرهبة من عدم تناولها، والأعراض المصاحبة لها تزول بعد يومين ولا تستدعى الحاجة للقلق أو الذهاب للطبيب.