زغاريد وبكاء ووداع.. 6 مشاهدة مؤثرة في جنازة المصري العائد من إيطاليا

شهدت جنازة الشاب إسلام الطباخ الذي توفي في إيطاليا قبل 23 يوما، حالة من الحزن الشديد من الأهالي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذين شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، حالة من الحزن الشديد من أسرة الشباب والمشاركين في الجنازة، وسط تلاوة القرآن الكريم أثناء تشييع الجنازة.

6 مشاهدة مؤثرة في الجنازة

1- فور وصول الجثمان وصلت الأم أمام النعش وقررت الوقوف أمامه وسط حالة من الانهيار والبكاء الشديدين، وعندما حاول البعض إبعادها عن الجثمان رفضت ودخلت في حالة هستيرية من البكاء والصراخ.

2- بعض السيدات المشاركات في الجنازة أطلقن الزغاريد خلال تشييع جثمان الشاب اسلام الطباخ.

3- أسرة الشاب دخلت في حالة من الانهيار بعد تشيع الجثمان، ورفضت الأسرة التعليق على الوفاة أو كشف ملابساتها.

4- بكاء وحزن المشاركين في تشييع الجنازة إلى مقابر الأسرة بمدينة تلا، وخروج بعض أفراد الأسرة من المدافن فور وصول جثمان الشاب.

5- وجود المئات من أهالي مدينة تلا على جوانب الطريق المؤدي إلي المقابر لإلقاء نظرة الوداع على جثة الشاب المتوفي أثناء مرور الجثمان، وبكاء العديد منهم والدعاء المتوفي .

6- بعض الفتيات أقارب الشاب المتوفى إسلام الطباخ، دخلن في حالة من الانهيار الشديد أثناء تشييع الجنازة، مرددات: «لا إله إلا الله».

حزن في مدينة تلا بعد وفاة شاب مصر في إيطاليا

وسادت حالة من الحزن في مدينة تلا بعد إعلان وفاة الشاب إسلام الطباخ في إيطاليا قبل 23 يوما، وبعد يوم واحد فقط من سفره من مصر إلى إيطاليا، مؤكدين أن الشاب كان حسن الخلق وكان محبوبا من الجميع، موضحين أن والده توفي قبل 4 سنوات في إيطاليا في حادث مروع ولقي مصرعه في الحال.

أسرة الشاب توجه الشكر لوزارتي الهجرة والقوى العاملة

ووجه عدد من أفراد الأسرة، الشكر للأجهزة التنفيذية في مصر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة، ومتابعتهم المستمرة لوفاة الشاب إسلام الطباخ في إيطاليا، وحرصهم على إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحفاظ على حقوق الشاب.