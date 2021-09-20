محافظ دمياط: إزالة تعديات على مساحة 12500 متر مربع

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إزالة 45 حالة تعدٍ لمواسير مخالفة بالترع، تابعة لولاية الموارد المائية والري، بنطاق مركز كفر سعد، مضيفة: «نتعامل بحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن».

محافظ دمياط: إزالة تعديات على مساحة 12500 م2

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن إجمالي عدد الحالات المُنفذة منذ انطلاق المرحلة الأولى بالموجة، وحتى اليوم قد بلغ 70 حالة بمساحة إجمالية 12500 م2، كما أكدت أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالتصدي لأي حالة تعدٍ في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتم إزالة حالتي تعدٍ بمركز الزرقا تابعتين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة 3528 مترا مربعا، الأربعاء الماضي، فيما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم عدد 100 مقبرة بدون رفات.

وفي سياق متصل، وجهت محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

محافظ دمياط: تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد

وفي هذا السياق، أصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.