محافظ دمياط: إزالة تعديات على مساحة 12 ألف متر أملاك الدولة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، أعمال حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على حق الشعب، ومواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة.

إزالة 9 حالات تعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل

وفي هذا الصدد، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 9 حالات تعديات على أملاك الدولة، تابعة لولاية جسور النيل، بمساحة 318 متراً مربعاً، بمركز كفر البطيخ، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، ضمن أعمال الموجة الـ18 لحملة حق الشعب.

محافظ دمياط: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 12320 متراً

وأكدت محافظ دمياط، في تصريحاتها اليوم، أنه تم إزالة عدد 25 حالة تعديات على أملاك الدولة، في عدد من المناطق، بمساحة إجمالية تصل إلى 12320 متراً مربعاً، وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ18، وشددت على كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالة تعديات في المهد، والتعامل معها بكل حسم.

كما تم إزالة حالتي تعديات بمركز الزرقا، تابعتين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة 3528 متراً مربعاً، فيما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم عدد 100 مقبرة بدون رفات.

وفي سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.