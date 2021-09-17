محافظ دمياط: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 12 ألف متر مربع

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار المحافظة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

واستكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة الـ 18، أكدت المحافظ، أنه تم إزالة 5 حالات تعدي، أمس الخميس، على أملاك الدولة، بمركز الزرقا، بالإضافة إلى حالة أخرى بمدينة السرو، تابعين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة 524 مترا مربعا، خلال الحملات التى تم تنفيذها، منوهة إلى أن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة، بلغت 16 حالة، بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية 12002 م2.

هذا وقد تم إزالة حالتي تعد بمركز الزرقا تابعتين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة 3528 مترا مربعا، أمس الأول الأربعاء، فيما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم عدد 100 مقبرة بدون رفات.

وفى سياق متصل وجهت محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا السياق أصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.