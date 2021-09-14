محافظ دمياط ترأس الاجتماع التنسيقي لبحث رفع كفاءة طريق الميناء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقي المُنعقد بالأمس، بحضور النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلي هيئة ميناء دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرى إدارة المرور ومديرية الطرق وهيئة الطرق والكبارى وذلك لبحث محاور تنفيذ مخطط تنفيذ ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء، بدءًا من منطقة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء بطول 2.5 كم.

وشهد الاجتماع استعراضا شاملا للتصور الخاص بالتطوير الذي تم إدراجه بخطة وزارة النقل وذلك بناء على الطلب المُقدم من النائب ضياء الدين داوود، خلال زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لميناء دمياط في مايو الماضي، حيث تم توفير المبالغ المالية بالتنسيق مع المحافظة.

كما تم عرض الموقف الخاص بخطوط وشبكات المرافق هنالك، حيث وجهت المحافظ بمعاينة الموقع وتقديم دراسة شاملة تتضمن موقف كل مرفق خلال أسبوع، وذلك قبل البدء في خطة رفع الكفاءة لتوسعة الطريق ورصفه بالبلاطات الخرسانية كي يتحمل الأحمال الثقيلة التي تمر عليه نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدي إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.

ووجهت محافظ دمياط هيئة الطرق والكباري بوضع جدول زمني محدد وخطة متكاملة للمشروع يشمل إنشاء جزيرة وسطى وأعمدة إنارة، على أن يكون التنفيذ عبر مراحل لعدم تعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، كما وجهت تعليماتها لإدارة المرور بإعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية وتوفير خدمات بالمنطقة.