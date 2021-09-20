طبيب اسجد لكلبي: اتعرضت لواقعة قرصنة ومعرفش مين نشر الفيديو «تحقيقات»

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة «طبيب اسجد لكلبي» والمتهم فيها الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، واثنين آخرين؛ والذين يواجهون فيها تهمة احتجاز الممرض المجني عادل سالم والتنمر عليه، والتعدي على مبادئ المجتمع المصري، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام سلاح أبيض «عصا خشبية» لترويعه.

وتستكمل «الوطن» نشر الجزء الثاني من التحقيقات والتي جاءت على النحو التالي:

س: ولما يدعي عليك الممرض عادل ذلك إذا على الرغم من عدم وجود خلافات بينكما كما أدليت لنا؟

ج: معرفش.

س: متى وأين جرى إلقاء القبض عليك؟

ج: النهارده الساعة 6 صباحا من بيت نسايبي في التجمع الخامس.

س: كيف جرى إلقاء القبض عليك؟

ج: اللي حصل أن كريم جوز بنتي وأنا عند أهله في البيت لقيته بيقولي في شرطة عايزاك برة وخرجت لهم وعرفت أنهم محتجزين بناتي في القسم وخدوني معاهم على القسم.

س: ومن القائم على ضبطك تحديدا؟

ج: هو ظابط تقريباً اسمه محمد صلاح وكان معه اثنين كمان.

المتهم ينكر الاتهامات المنسوبة إليه: محصلش.. كنا بنهزر

س: أنت متهم بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن استغليت سلطتك عليه على كونه مساعد لك بالقسم الطبي محل عملك بأن وجهتوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبتوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع السخرية وقمتم بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال؟

ج: الكلام ده محصلش وأنا كنت بهزر معاه.

س: أنت متهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته؟

ج: الكلام ده محصلش وأنا كنت بهزر معاه وأنا أصلا مقومتش من على مكتبي.

س: أنت متهم باحتجاز المجني عليه عادل سالم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز؟

ج: أنا محتجزتوش وهو كان موجود يقدر يخرج في أي وقت.

س: أنت متهم بسب المجني عليه عادل سالم بأن وجهت إليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره وكذا الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمه الحياة الخاصة بأن نشرت المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم؟

ج: ده كلام في نطاق الهزار وأنا مكنش قصدي أشتمه أنا كنت بهزر معاه.

س: أنت متهم بإنشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة؟

ج: أنا اتعرضت لواقعة قرصنة ومش أنا اللي نشرت الفيديو.

س: أنت متهم بالقيام بعمل كان من شأنه إحداث التمييز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام؟

ج: الكلام ده محصلش وأنا مسلم وموحد بالله والكلام ده كان على سبيل الهزار.

س: أنت متهم بإحراز سلاح أبيض عصا خشبية في أماكن التجمعات بدون مصوغا قانونياً؟

ج: الكلام ده محصلش.

س: وما هو سبب انتشار المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي الآن على الرغم من أن الواقعه مر عليها بعض الأشهر كما أدليت لنا؟

ج: معرفش.

ملحوظة: حيث استخدمنا الحاسب الآلي الخاص بالنيابة العامة لعرض المقطع التصويري السابق تفريغه بمحضر المشاهدة محتوى أحرز الذاكرة الإلكترونية على الماثل أمامنا في مواجهة مدافعيه.

س: من الذي يظهر بالمقطع التصويري المعروض عليك؟

ج: هو اللي لابس قميص أزرق وكمامة ومعلق على صدره كارنيه وماسك طرف السلك يبقى عمرو رفعت السكرتير واللي بينط الحبل ده هو الممرض عادل سالم واللي لابس بالطو أبيض اللي ماسك طرف الحبل الثاني ده دكتور معتز مسعد.

س: ومن الذي كان يتحدث بالمقطع التصويري والممسك بآلة التصوير؟

ج: أنا اللي صوتي ظاهر في الفيديو وأنا اللي كنت بصور.