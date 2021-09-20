أسماء سميح زوجة حمادة هلال تتصدر التريند بعد ظهورها بدون حجاب (فيديو)

تصدرت أسماء سميح، زوجة الفنان حمادة هلال، «التريند» أول أمس، بعد ظهورها بدون حجاب في حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية، لكونها المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة حمادة هلال في حدث هام وكبير بدون حجاب.

وكررت زوجة حمادة هلال الأمر ذاته اليوم، حينما اصطحبها زوجها في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

تكريم حمادة هلال على دوره في مسلسل «المداح»

وكُرم حمادة هلال، اليوم، في المهرجان على نجاحه كأفضل ممثل في مسلسل «المداح» الذي عُرض في رمضان الماضي، وأيضا كأفضل تتر درامي عن المسلسل نفسه.

حمادة هلال يحصد جائزة أفضل ممثل وأفضل تتر

كان حمادة هلال، طرح مؤخرا أغنية «أم أحمد» عبر الفضائيات وقناته بـ«يوتيوب» والمنصات السمعية، وحققت مشاهدات كبيرة.

وتقول كلمات الأغنية:

أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادى دايما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان

كانت أغنية «أم أحمد» فكرة من الفنان محمد قماح، الذي أوضح ذلك في تصريحات لـ«الوطن» قال فيها: «بدأت منذ 3 سنوات، حيث كان يعمل على تلحين الأغنية، وفكر في طرحها بصوته مع الموزع حميد الشاعري، لكن عقب سماع الفنان حمادة هلال للأغنية، أعجب بها وقرر غنائها، وهو الأمر الذي تحمس له قماح».