نتائج أولية.. رئيس الشيشان يتصدر الانتخابات بفارق كبير عن منافسيه

تصدر الرئيس الحالي لجمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، 44 عاما، نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية المحلية، بعد أن حقق تقدما كبيرا على منافسيه.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء أمس الأحد، بعد فرز حوالي 0.2% من البروتوكلات، إن قديروف، الذي يمثل حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، حصل على 98.54% من أصوات الناخبين.

من جانبه، حصد المرشح من حزب «روسيا العادلة- من أجل الحق»، عيسى حاجيمرادوف، على 1.22%، بينما حصل المنافس من «الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية»، خالد نيقاييف، على 0.24%.

«قديروف» يترأس جمهورية الشيشان الروسية من أبريل 2007

ويترأس قديروف، جمهورية الشيشان الروسية من أبريل 2007، وهو ابن الرئيس الشيشاني الأول، أحمد قديروف، الذي قُتل بعملية إرهابية في عاصمة البلاد «جروزني» في 9 مايو 2004، خلال الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وجرت في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، انتخابات مجلس «الدوما»، الغرفة السفلى من البرلمان، والسلطات التشريعية ورؤساء الأجهزة الإدارية في عشرات المناطق.

من جانبها، أظهرت نتائج أولية واستطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أمس الأحد، أن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وقالت «لجنة الانتخابات المركزية»، إنه مع فرز ما يقرب من 13% من الأصوات، حصل حزب «روسيا الموحدة»، على ما يزيد على 40% من الأصوات، فيما توقع استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، أجرته مؤسسة «إنسومار»، فوز الحزب الحاكم بما يزيد قليلا عن 45% من الأصوات.

ويشغل حزب «روسيا الموحدة»، ما يقرب من ثلاثة أرباع مقاعد «الدوما» الذي يضم 450 عضوا، فيما أظهرت نتائج أولية، أن «الحزب الشيوعي» احتل المركز الثاني بحوالي 24% من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي بحوالي 9%.

19 هجوما سيبرانيا ضد منصات التصويت.. أكبرها استغرق 5 ساعات و32 دقيقة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة روسية، أن منصات التصويت الإلكتروني في الانتخابات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بها، تعرضت خلال 3 أيام لـ19 هجوما سيبرانيا تم صدها جميعا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس شركة «روستيليكوم» الروسية للاتصالات، ميخائيل أوسييفسكي، في تصريح صحفي مساء أمس الأحد، إن بعض الهجمات كانت قصيرة للغاية واستمرت دقائق معدودة، أما الهجوم الأكبر فتم تنفيذه أمس الاول السبت، واستغرق 5 ساعات و32 دقيقة.

وأوضح أوسييفسكي، أن الهجمات شاركت فيها أجهزة مصابة، من دول مختلفة جدا، بينها: الهند وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وإيران وتايلاند وبنجلاديش والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفيتنام وليتوانيا.

وأشار رئيس الشركة الروسية، إلى أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للجنة المركزية للانتخابات وبوابة الانتخابات وموقع الخدمات الحكومية وغيرها، مشددا مع ذلك على أنه تم صد جميع الهجمات.