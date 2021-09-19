القنصلية الروسية بالغردقة تستقبل الناخبين للاقتراع في انتخابات الدوما

بدأت عملية الاقتراع لانتخابات الدوما في القنصلية الروسية بالغردقة صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، على أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن تُجرى انتخاب مجلس الدوما، إحدى غرف البرلمان الروسي، لمدة خمس سنوات، في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 225 نائبًا بالقوائم الحزبية، و225 نائبًا آخرين بالدوائر الفردية.

بدء انتخابات الدوما الروسية بالغردقة

وبدأ توافد المواطنين الروس على مقر القنصلية بالغردقة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسية وسط إجراءات احترازية شملت تعقيم وقياس درجات الحرارة، كما شهد محيط القنصلية الروسية تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الاقتراع.

من جانبه، شدد فيكتور فوروبييف القنصل الروسي بالغردقة، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام، وارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

20 ألف روسي يقيمون بالغردقة

وأعلن «فورباييف»، في تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من الجالية الروسية داخل الغردقة يتجاوز عددهم 20 ألف مواطن روسي، إضافة إلى السياح الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات ويقدورن بالآلاف، وهؤلاء بإمكانهم التصويت في الانتخابات.

وأكد وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، إضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين الروس بأتوبيسات من وإلى مقر القنصلية الروسية بالغردقة.

انتخابات الدوما بدأت في روسيا وتستمر اليوم في الغردقة

يذكر أن القنصلية الروسية تقدمت منذ شهرين بمذكرة رسمية لوزارة الخارجية لإجراء الانتخابات بالقنصليات الروسية بالقاهرة والإسكندرية والغردقة، ووافق الجانب المصري عل هذا الطلب.

وانطلقت انتخابات مجلس الدوما قبل أول أمس الجمعة فى روسيا، وتجرى بالغردقة اليوم فقط، ويتم إنتخاب 450 نائبا، منهم 225 عن طريق القائمة، و225 عن طريق الفردي، ويشارك فى الإنتخابات 14 حزبًا.