حمادة هلال وعدوية والشيخ وعمر كمال يحييون حفل زفاف ابن عبدالباسط حمودة

أشعل نجوم الغناء، عمر كمال وطارق الشيخ والفنان حمادة هلال ومحمد عدوية، حفل زفاف ماجد، نجل الفنان عبد الباسط حمودة، الذي أُقيم في إحدى المنشآت الخاصة بمدينة نصر.

عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف نجله الكبير ماجد

ونشر طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور، خلال إحيائه حفل الزفاف، مُعلقًا عليها بقوله: «مبروك يا أبو رامي».

كان حمادة هلال، قد استلم جائزته كأفضل ممثل ومطرب في حفل أيام القاهرة للدراما، رفقة زوجته قبل الذهاب إلى الحفل ليحتفل مع عبد الباسط حمودة.

ومن المقرر أن يغني عبد الباسط العديد من الأغاني في حفل الزفاف بمشاركة المطربين المتواجدين في الحفل.

طارق الشيخ أول الحاضرين.. وحمادة هلال يتسلم جائزته ويحضر لاستكمال الغناء في الحفل

ويُعد آخر ظهور إعلامي للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، في الموسم الرمضاني السابق 2021، في برنامج «العرافة»، الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة قناة «المحور». وأدلى خلال الحلقة بالعديد من التصريحات البارزة، ولكنه أشار إلى أنه لا يحب أن يتحدث عن أحد بسوء قائلًا: «مش بحب أتكلم عن حد ولا أجيب سيرته ولا أغلط فيه».

وتابع، أنه لا يمكن أن يكون مغرورًا: «الغرور هو الهبوط، كلنا واحد، وجيلنا أعظم جيل، وكل واحد فينا له مكان، بس المهم إني مقلدش، ورقم واحد هو محمد رشدي والعزبي، وبعدين عدوية وعبدالباسط حمودة وحسن الأسمر، ومحمود الليثي ابني وأنا معلمه وبيستجيب لي، وطارق الشيخ أخويا الصغير واستفاد مني كتير».