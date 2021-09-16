محمد عز يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته بعد إصابته بكورونا: «مش عارف جاتلي منين»

طمأن الفنان محمد عز، محبيه على حالته الصحية، بعد إعلانه إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم الخميس، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد عز

وقال محمد عز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يعاني من أعراض شديدة، مضيفا: «أنا كويس الحمد لله، ومش عارف الإصابة جاتلي منين، بس الحمد لله على كل شيء، أنا حاليا في فترة العزل المنزلي، ولا أعلم موعد إجرائي للمسحة الثانية بعد».

وأعلن عز خبر إصابته عبر خاصية «إستوري» بتطبيق «إنستجرام»، إذ كتب: «إيجابي كورونا.. الحمد لله علي كل حال، دعواتكم بالشفاء».

مشاركات محمد عز في دراما رمضان 2021

وكان محمد عز، قد تألق في سباق دراما رمضان الماضي بمشاركته في مسلسل «المداح»، حيث جسد شخصية شاب ضال يُدعي «زين» ويسعى للانتقام من المداح على مدار الأحداث، إذ حاز دوره علي إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في البطولة كل من حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، عمرو رمزي، محسن منصور، جمال عبد الناصر، أحمد بدير، بسمة ماهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

«القاهرة كابول» آخر الأعمال الفنية للفنان محمد عز

وشارك محمد عز أيضا في مسلسل «القاهرة كابول» مع كوكبة من النجوم، وهم خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، أحلام الجريتلي، يسرا المسعودي، خالد كمال، شيرين، حسني شتا، كريم سرور، نورا عبدالرحمن وكوكبة من النجوم، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وفي رمضان قبل الماضي، جسد محمد عز في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، شخصية المجند خالد علي موسي، أحد أبطال كمين البرث، وتفاعل الجمهور بشدة مع دوره.