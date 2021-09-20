نتائج أولية.. حزب «روسيا الموحدة» الحاكم يتقدم في انتخابات «الدوما»

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، صباح اليوم، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء «مجلس الدوما» الغرفة السفلى من البرلمان، وأظهرت تقدم حزب «روسيا الموحدة» الحاكم.

وكانت اللجنة الروسية​، أعلنت في وقت سابق، أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الدوما تجاوزت 40%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في «الدوما»، فيما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة 5 سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

بعد فرز حوالي 35% من الأصوات: «روسيا الموحدة» يتقدم بـ45.37%

وأوضحت اللجنة الروسية، أن نتائج فرز حوالي 35% من أصوات الناخبين في الاقتراع عبر نظام القوائم الحزبية، أشارت إلى تقدم «روسيا الموحدة»، بـ45.37%، فيما جاء «الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية» بـ21.78%، و«الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي» في المركز الثالث بـ8.29%.

واحتل حزب «روسيا العادلة- من أجل الحق»، المرتبة الرابعة بـ7.38%، فيما جاء حزب «الناس الجدد» في المركز الخامس، بـ6.35%.

من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي، فاسيلي بيسكاريف، إن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنشر معلومات كاذبة حول تصويت البرلمان الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بيسكاريف: هناك معلومات عن الدعم الأجنبي المباشر وغير المباشر لتشويه سمعة الانتخابات

وأوضح بيسكاريف عبر تطبيق «تيلجرام»، أن هناك معلومات عن الدعم الأجنبي المباشر وغير المباشر الذي يهدف إلى تشويه سمعة الانتخابات، مشيرا إلى تسجيل حقائق عن تدريب المحرضين في الخارج لتنظيم أحداث في الانتخابات.

وأضاف رئيس اللجنة الروسية، ان وسائل الإعلام الغربية شنت حملة دعائية معادية لبلاده لتشويه سمعة النظام الانتخابي قبل اقتراع مجلس الدوما بفترة طويلة، موضحا أن أكبر عدد من هذه المنشورات تم تسجيله في وسائل إعلام الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك.