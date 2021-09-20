تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي: يخضع لجراحة جديدة خلال ساعات

يستعد الفنان نضال الشافعي، خلال ساعات، لدخول غرفة العمليات للمرة الثانية، لإجراء عملية جراحية جديدة في القولون.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن نضال الشافعي سيخضع للعملية الثانية، خلال ساعات، ومن المفترض أن يمكث عدة أيام بعدها في العناية المركزة تحت الملاحظة.

وأضاف المصدر، أن نضال حالته النفسية جيدة، وراضي بقضاء الله، ولمس الحب الذي غمره به أصدقاؤه في الوسط الفني، وجمهوره، مطالبا بالدعاء له.

نضال الشافعي يعلن خضوعه لثاني عملية جراحية

وأعلن الفنان نضال الشافعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراءه، ثاني عملية جراحية. وكتب «نضال»: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجلا غير آجل».

وخضع نضال الشهر الماضي لعملية جراحية، استئصل على أثرها 15 سم من القولون، وذلك بعد الانفجار المفاجئ في القولون بعد انفعاله مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، وتحسنت حالته بعد دخوله المستشفى وإجراء العملية الجراحية.

ونشر نضال مؤخرا دعاءً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «اللهم أنت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي، وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء، وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض، إلا أنني سعدت بحبكم، وتواصلكم، وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله».

فيلم «ميني بار»

وفيلم «ميني بار»، من بطولة صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وشيما الحاج، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.