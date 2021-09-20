الحزب الحاكم في روسيا يحصل على 49% من الأصوات في انتخابات «الدوما»

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس «الدوما» الروسي، بعد فرز نحو 68% من الأصوات في روسيا، و50% في العاصمة «موسكو»، تقدم حزب «روسيا الموحدة» الحاكم بحصوله على نسبة 49% من الأصوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتنافس في الانتخابات 14 حزبا على المقاعد الـ450 في مجلس الدوما الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

انتخاب أعضاء المجلس الروسي لمدة 5 سنوات

ويتم انتخاب أعضاء المجلس الروسي، لمدة 5 سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قالت في وقت سابق، إن التقارير حول الخطط المزعومة لتأجيل الانتهاء من نتائج الانتخابات العامة مزيفة.

وأوضحت بامفيلوفا للصحفيين، أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه لا توجد أسباب لذلك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات تحلل أسباب التأخير القصير في فرز الأصوات عبر الإنترنت في موسكو.