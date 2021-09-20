مصرع عامل غرقا داخل ترعة.. وإصابة آخر بسبب قطار في سوهاج

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه داخل ترعة نجع حمادي، بقرية الحرافشة مركز جهينة، أثناء سيره على حافتها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، فيما أصيب أمين مخزن بشركة مواد غذائية بكسر بالساق اليسرى أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة قسم أول، حيث دفعه هواء قطار، فسقط أرضا، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام.

غرق عامل إثر سقوطه داخل ترعة نجع حمادي

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بترعة نجع حمادي بناحية الحرافشة دائرة مركز جهينة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

وتبين من المعاينة والفحص غرق «مخيمر. ا. م» 45 سنة، عامل، يقيم بدائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد كل من نجل شقيقه «أحمد. ع. ا»، 27 سنة، عامل، و«أحمد. ا. ع»، 37 سنة عامل، شاهدا الواقعة، ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء سير المذكور على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها، مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الأول الشبهة الجنائية.

إصابة موظف بكسر في الشاقة دفعه هواء قطار ارضا

وفي حادث آخر، تلقى قسم أول سوهاج، بلاغا من مستشفى سوهاج العام، بوصول «محمد. ع. ا»، 46 سنة، أمين مخزن مواد غذائية، مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، مصابا بكسر بالساق اليسرى، إثر حادث قطار.

وبسؤاله أفاد بأنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية دائرة القسم، تصادف مرور القطار «أسوان – القاهرة»، ونظرا لشدة الهواء، اختل توازنه وسقط أرضا مما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.