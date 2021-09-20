طالبان تسمح لفئة وحيدة من النساء بالعودة إلى وظائفهن

أعلن القائم بأعمال عمدة العاصمة الأفغانية كابول، حمد الله نعماني، إن حركة «طالبان» أصدرت أوامرا للنساء العاملات في وظائف، يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار نعماني، في فيديو نشرته قناة «العربية» الناطقة بالإنجليزية، إلى وجود 2.9 ألف شخص موظف في المدينة، و27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.

نعماني: السماح للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال بالعودة إلى العمل

وأضاف نعماني: «لقد سمحنا للنساء اللاتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل»، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء النساء، سيدات يعملن في دورات مياه مخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يُسمح للرجال بالعمل فيها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُعيدت فتح المدارس الثانوية، لكن لم يُسمح إلا للأولاد والمدرسين بالعودة إلى الفصول الدراسية، وأعلنت وزارة التعليم، الجمعة الماضية، في بيان، إعادة فتح المدارس والثانويات للصبية وعودة الأساتذة الرجال إلى العمل.

«تعليم طالبان» تدعو الرجال للعودة للمدارس دون ذكر النساء

وأوضحت الوزارة أن «كل الأساتذة الرجال والطلبة يجب أن يعودوا إلى مؤسساتهم» بدون أي ذكر للتلميذات البنات أو المعلمات، فيما قالت حركة «طالبان»، إنها تعمل على إعادة فتح مدارس للفتيات.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الحركة قالت بعد سيطرتها على أفغانستان في شهر أغسطس الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية، إن حقوق المرأة ستحترم في إطار الشريعة الإسلامية.

جدير بالذكر، أن مطيع الله روحاني، المتحدث باسم ولاية «قندوز»، الواقعة في شمالي البلاد، دعا أمس الأحد المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المساعدات إلى أفغانستان، مضيفا إن المعونات، ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».