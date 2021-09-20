إسماعيل يوسف: رشحت بديل ساسي للزمالك.. ومندهش من ظهور «لبيب» المتكرر

قال إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، إنّه كان أول من رشح محمود شبانة، مدافع الفريق الأبيض القادم من أسوان، كما رشّح لاعبا آخر من فريق الوداد المغربي، بديلا لفرجاني ساسي.

وأعرب «تيجانا»، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، عن اندهاشه من الظهور المتكرر لحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عبر وسائل الإعلام مؤخرا، متابعا: «المجلس الحالي بقيادة حسين لبيب قدّم مجهودا كبيرا الفترة الماضية، وأدى ما عليه على أكمل وجه، لكنهم يتعرضون لضغوط قوية مؤخرًا، دفعتهم للخروج عن إطار السرية التي يجب أن يتحلى بها مجلس إدارة النادي».

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