الصحة تحذر: الجوع الشديد يسبب الإصابة بمرض السكر

تقدم وزارة الصحة والسكان في إطار دوروها التوعوي، من خلال مواقعها الرسمية على السوشيال ميديا، نصائح للمواطنين بشأن الأمراض السائدة في المجتمع، وكيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بأي مرض وبائي، وذلك ضمن إطار وزارة الصحة لتنفيذ رؤية مصر 2030.

تعرف على أعراض الإصابة بمرض السكري

وحذرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، المواطنين من أسباب الإصابة بمرض السكر، موضحة أن الجوع الشديد أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ، من أعراض الإصابة بمرض السكر، ويجب الكشف المبكر في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقى العلاج مجانا.

خطوات الحصول على لقاح كورونا

وفي الوقت ذاته، دشنت وزارة الصحة والسكان، حملة تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن»، لحث المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، ومساعدتهم في عملية التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وشرحت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، خطوات الدخول علي موقع الوزارة الصحة للحصول على طلب اللقاح وتتثمل تلك الخطوات في :

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة تسجيل طلب اللقاح.

- اختيار فئة من الأربع فئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

- الدخول على صفحة البيانات الأساسية.

- كتابة البيانات المطلوبة وفقًا للأماكن المحددة من قبَل وزارة الصحة والسكان.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة ضوئية من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة رقم المحمول.

- تدوين الكود الذي تم إرساله على رقم الهاتف المحمول.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقمًا هذه الأرقام هي طلب تسجيل اللقاح.

- الاحتفاظ بكود مكون من 20 رقمًا للاستعلام به عن موعد تلقي اللقاح.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل والحصول علي لقاح كورونا لتجنب الإصابة، بالإضافة إلي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون وتجنب التجمعات في المناسبات والحفلات.