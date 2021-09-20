وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة العليا لـ«إيجبس 2022»

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، لمتابعة إجراءات تنظيم وبرنامج النسخة الخامسة من المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 14 حتى 16 فبراير 2022 تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة».

الملا: الفترة المقبلة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم

وأكد الملا خلال الاجتماع، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم، والتي توقفت تماما نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في ظل التوسع في برامج التطعيم الوقائي من الفيروس، مشيرا إلى أنّ النسخة المقبلة من المؤتمر، ستشهد التزام وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.

حضر الاجتماع بحسب بيان عن الوزارة، عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر، وقيادات قطاع البترول، ومسؤولي شركة دي إم جي العالمية المسؤولة عن تنظيم المؤتمر، سواء بالحضور أو من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

وأضاف الملا أنّ المؤتمر يشهد اهتمام عالمي متزايد في ظل النجاحات التي حققها في النسخ الأربع الماضية، وتقديمه منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التكنولوجيات الحديثة التي تشهدها مختلف مجالات صناعة البترول، وفتح مجالات لأداء الأعمال وآفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في ضوء التحديات التي واجهت الصناعة بعد جائحة كورونا.

يحضر المؤتمر أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدثا

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر هذا العام، حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدثا من المسؤولين والخبراء ورؤساء الشركات، في نطاق 5 موضوعات أساسية للمؤتمر، وهي: المؤتمر الاستراتيجي، المؤتمر الفني، مؤتمر التمويل والاستثمار، مؤتمر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومؤتمر المساواة في الطاقة.

وتشهد النسخة الخامسة لأول مرة، تخصيص عدة جلسات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي المضغوط، لاستعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، ويشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارضا من شركات البترول العالمية والمحلية، ويستهدف المؤتمر هذا العام من خلال برنامج مشاركة الشباب في الجامعات، فتح مجالات التدريب لهم للتعرف على أنشطة صناعة البترول.