وزير النقل: لا تهدروا أي سولار أثناء تموين الجرارات.. هذه أموال الشعب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية، بدأها الوزير بمتابعة مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولي، برئاسة المهندس إبراهيم دجاني، المدير الإقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بعناصرها كافة.

انتهاء الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وجار استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط

وتفقد الوزير أعمال إنشاء برج التحكم المركزي للخط CTC بمهمشة، واطلع الوزير ووفد البنك الدولي على معدلات تنفيذ البرج، حيث جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وجار استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط.

وأوضح مدير المشروع أنّ البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع في عناصر الإشارات والأبراج بطول الخط، كما سيتم متابعة القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج، كما أنّ المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقومات المبنى جاهزة لإضافة مبنى تحكم مركزي.

الوزير يوجّه بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزي رئيسي لخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة

ووجّه الوزير، قيادات وزارة النقل والسكة الحديد، بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزي رئيسي لخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، وأكد على قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الانتهاء من المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة (نهاية ديسمبر 2021)، نظرا لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

المشروع ينفذ بنظام إلكتروني حديث EIS يحقق أعلى معدلات الأمان

ولفت وزير النقل، إلى أنّ المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث EIS، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح الوزير، أنّ المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا)، وحتى الآن دخل 14 برجا رئيسيا إلى الخدمة، و12 برجا ثانويا، و67 مزلقانا، وجارٍ ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول نحو 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، بالتعاون الإيجابي مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر، في مجالات النقل المختلفة، ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كيلومترات.

تطوير السكة الحديد يقلل تكلفة النقل ويحسّن سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع

وأشار الداجني، إلى أنّ التعاون في مجال تطوير السكة الحديد يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي المصري، ويقلل تكلفة النقل، ويحسّن سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع، ويسهم في زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد، ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الدولي، بالتعاون مع الجانب المصري، لتقليل الانبعاثات الكربونية لوسائل المواصلات المختلفة.

الوزير يتفقد ورش أبو غاطس المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية

كما تفقد وزير النقل، ورش أبو غاطس للسكك الحديدية المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، حيث تفقد أقسام الورشة المختلفة (التجهيز اليومي - الصيانة الدورية - العوارض - مخارط العجل - الرفع- التجهيز).

استكمال أعمال تطوير قطاعات الورشة وبنيتها التحتية وإمدادها بمعدات ومغاسل حديثة

وشاهد أعمال التجهيز والصيانة الخاصة بالعربات الروسي، والتي تتم بالتعاون مع خبراء شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة والموردة لصفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، ومتابعة مراحل التجهيز اليومي والصيانة الخاصة بالعربات المميزة والقطارات المختلطة (التي تتكون من عربات مكيفة ومميزة).

الوزير: لا تهدروا أي سولار لأنه من أموال الشعب.. وسنحاسب المقصر فورا

كما شاهد الوزير عملية تموين الجرارات، وشدد على عدم إهدار أي سولار لأنّه ضمن أموال الشعب، كما أكد أنّه سيتم محاسبة أي مقصر فورا، والتقى عددا من العاملين في الورشة، وشدد على استكمال أعمال التطوير لقطاعات الورشة وبنيتها التحتية وإمدادها بمعدات ومغاسل حديثة، للنهوض بالورشة وجعلها في مصاف ورش السكك الحديدية.

عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية

وأضاف أنّه لا بد لكل عامل أن يؤدي مهامه وفقا للتوصيف الوظيفي المحدد، وضرورة عقد اجتماعات دورية يين قيادات الهيئة والعاملين لخلق بيئة عمل مناسبة، وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب، كما أكد الوزير على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية والمحافظة التامة على قطع الغيار الموجودة بالورشة، وترتيبها وفقا للنظام المتبع في الورش.