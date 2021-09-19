وزير النقل يتفقد سير العمل بورش أبو غاطس لصيانة القطارات

يجري الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد قليل، جولة تفقدية داخل ورش أبوغاطس للتشغيل والتجهيز اليومي وصيانة القطارات، لمتابعة سير العمل، وطرق صيانة وتجهيز القطارات، ومدى توافر جميع أنواع قطع الغيار اللازمة.

وزير النقل يتابع انتظام العمل في أقسام الورشة

ويتابع وزير النقل، خلال الجولة التفقدية، والتى تبدأ بعد قليل، انتظام العمل في أقسام الورشة المختلفة، والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من سلامة حالتها الفنية، وسيلتقي عدداً من العاملين بالورشة، لمطالبتهم بمزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وزير النقل: وقف تشغيل جميع القطارات القديمة بدءا من يناير 2022

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تسعى إلى تحديث منظومة السكة الحديد من كافة جوانبها، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، موضحا أن جميع القطارات القديمة سيتم وقفها عن العمل نهائيا، بداية من مطلع يناير 2022، وسيتم تشغيل بدلا منها قطارات محسنة ومحدثة.

وذكر أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال وحوادث القطارات.

«الوزير»: لن يُسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة عملت على عودة الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، منذ تولي المسؤولية، ولن يُسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، منوها بأن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على جميع الركاب المخالفين لتعليمات الهيئة.

وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها يوميا داخل القطارات والمحطات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.