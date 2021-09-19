وزير النقل: أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة مفاجأة

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن أسعار تذاكر القطارات للدرجة الثالثة المكيفة الجديدة، ستكون مفاجأة، وفي متناول الركاب، وستقدم هذه النوعية من القطارات خدمات مميزة لجميع الركاب، منوها إلى أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة تأتي ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة تعاقدت عليها الوزارة مع شركة «ترانسماش» الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأوضح الوزير، أن الهيئة بدأت منذ شهر تقريبا وقف العديد من القطارات القديمة عن التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، لتقليل الحوادث، وتشغيل بدلا منها قطارات محسنة ومحدثة، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين طوال الرحلة.

وزير النقل: أسعار تذاكر القطارات للدرجة الثالثة المكيفة الجديدة ستكون في متناول الركاب

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أسعار تذاكر القطارات للدرجة الثالثة المكيفة الجديدة ستحدد تزامنا مع دخولها الخدمة، لافتا إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة ومنهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة تقدم للركاب لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وزير النقل: تحديد أسعار تذاكر القطارات للدرجة الثالثة المكيفة الجديدة تزامنا مع دخولها الخدمة

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيراعي البعد الاجتماعي أثناء تحديد أسعار تذاكر القطارات للدرجة الثالثة المكيفة الجديدة، مؤكدا أنه وصل نحو ما يقرب من 12 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة جديدة حتى الآن، على أن يتوالى وصول العربات المقدرة بـ500 عربة بواقع 35 عربة شهريا، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع مشروعات التطوير، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، وتقليل حوادث القطارات.