وزير النقل يتابع «تذكرة الرصيف» وبرج إشارات «القاهرة - الإسكندرية»

يتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد قليل، مشروع إشارات (القاهرة - الإسكندرية) قرب محطة مصر، كما يتابع تنفيذ تذكرة الرصيف والتي جرى الإعلان عنها مؤخرًا من قبل هيئة السكة الحديد، ومتابعة سير حركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

الوزير يتفقد أبراج الإشارات الرئيسية على خط (القاهرة - الإسكندرية) ويتابع سير العمل بمحطة مصر

وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إنّ الوزير سيتفقد عدد من أبراج الإشارات الرئيسية على خط (القاهرة - الإسكندرية)، ويتابع سير العمل داخل محطة مصر، فضلا عن الاطمئنان على حركة سير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، والتشديد على ضرورة ارتداء الركاب للكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تنفذ حاليا جميع المشروعات العملاقة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

خطط شاملة بـ«السكة الحديد» لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر

وأشار المصدر، إلى أنّ الوزير شدد على ضرورة تطبيق غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات وعربات السكة الحديد، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الهيئة تنفذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر، أنّ جميع القطارات جاهزة تماما لرحلات العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في المدارس والجامعات 9 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنّه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات، تزامنا مع بدء الدراسة، والسكة الحديد ستقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب.