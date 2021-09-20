فتح باب التسجيل إلكترونيا في اختبارات القدرات بالأزهر لـ4 أيام

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالأزهر الشريف، أنَّه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا، لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 سبتمبر وحتى مساء الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021م.

اختبارات القدرات في الأزهر 2021 وطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني

وأوضح أنَّ التسجيل لأداء الاختبارات متاح للطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن التسجيل متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى أنَّ التسجيل إلكتروني من خلال موقع الموقع الإلكتروني اضغط هنـــا.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية

وكان محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد أمس الأحد، في مشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021م.