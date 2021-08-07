أسماء 10 مصابين نقلهم إسعاف بني سويف في حادث الطريق الشرقي الكريمات

شارك مرفق إسعاف بنى سويف، أمس الجمعة، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، ونقلت سيارات إسعاف بنى سويف 10 مصابين، فيما نقلت إسعاف الجيزة 12 مصابا إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وحصلت «الوطن»، على أسماء 10 مصابين تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف بنى سويف وهم: سلطان عبدالكريم سلطان 27 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمنى وكدمات بالوجه، أكرم محمد أحمد 22 سنة، مصاب بجروح وكدمات بالوجه، سنورة حسنى توني 43 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وعبدالله صابر عبدالحكيم 30 سنة، مصاب بنزيف بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، محمد عبدالرحيم أحمد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، والحسيني عبدالكريم سلطان 41 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

ونقلت سيارات الإسعاف، كريم ربيع نادي 4 سنوات، مصاب بنزيف بالأنف، وربيع نادي توفيق 27 سنة، مصاب بجروح وكدمات بالساقين، وشيرين محمد جمعة 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وأكرم عبدالصبور محمد 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

وأصيب 22 شخصا منذ قليل، في حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قرب الكريمات بدائرة محافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.