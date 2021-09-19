آخر أخبار حادث مصنع مخلل بني سويف.. تحول لمقبرة الأب وابنائه الثلاث

في منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، وتحديدا داخل مصنع للمخللات، كُتبت نهاية موظف بمستشفى بني سويف الجامعي، يدعى «أحمد سيد طايع» 50 سنة، برفقة أبنائه «بلال وعبدالله وأدهم»، بعد دقائق من صلاتهم للجمعة، حين توجهوا للمصنع للقيام ببعض أعمال النظافة والتطهير داخله، وما هي إلا دقائق من وصولهم للمكان وبعد لحظات من شروعهم في أعمال التنظيف، حتى تعرض الأب وابنه الأكبر «بلال» لماس كهربائي من أحد مواتير المياه «مضخة» قبل أن يحاول الابنان الثاني والثالث إنقاذهما، حتى سقطوا واحد تلو الآخر دخل الحوض، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، قبل أن يتم التصريح بدفنهم ويشيعهم أهالي بني سويف في جنازة مهيبة شارك بها المئات.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع للمخللات

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه، داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، حيث جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، التحريات الأولية للحادث: ماس كهربائي بأحد أحواض مياه تخزين المخلل وراء الحادث.

هنا اللحظات الأخيرة لوفاة الأب وابنائه الثلاثة

حوض بعمق 6 أمتار تقريبا في مساحة 4 أمتار وعرض 4 أمتار، يعلوه ماتور «طرمبة مياه»، تحاوطها مجموعة من البراميل والجراكن وأجولة داخل مصنع تصنيع المخللات الذي امتلكه الأب ويساعده الأبناء فيه لزيادة دخلهم، والسعي على لقمة عيشة وتوفير حياة كريمة لأسرته المكونة من 4 أبناء والزوجة، إلا أن الأسرة سرعان ما انتهى المطاف بها إلى مأساة في لحظات بوفاة الأب و3 من أبنائه.

جنازة جماعية لأب وأبنائه الثلاثة.. 4 نعوش حملتهم لمثواهم الأخير

وخرجت الجنازة الجماعية للأب وأبنائه الثلاثة، من مسقط رأسهم في حي الأباصيري بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عقب تأدية الصلاة عليهم أمام مسجد بني سويف الجديدة، وسط مشاركة المئات، وحالة من الحزن انتابت الجميع.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل، و3 من أبنائه، الجمعة، عن أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور «طرمبة»، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل، الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.