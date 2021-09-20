بريتش أمريكان: نسبة تجارة السجائر المهربة تجاوزت 10%؜ وتسببت في خسارة

أقامت شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والشركة الشرقية للدخان، ورشة عمل في إطار المساندة والدعم في توفير المساعدات الفنية لإيجاد حلول للحد من التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ وتجنب أضرارها على المستويين الصحي والاقتصادي.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عدة ورش عمل للمساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة لمنتجات السجائر والتبغ.

ورشة عمل لمعرفة منتجات الدخان المقلدة

وقامت الشركة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والشركة الشرقية للدخان، بتنظيم أول ورشة عمل بالإسكندرية للتعرف على المشكلات والنظم الشائعة وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ وبحث سبل التعاون في هذا المجال.

وشملت ورشة العمل تنظيم معرض لنماذج السجائر المهربة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والتبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، إلى جانب نماذج للباندرول وبحث معرفة طرق الكشف عنها.

وصرّحت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، قائلة: «تأتي ورشة العمل التي نقوم بها بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وشركة الشرقية للدخان ضمن مجموعة من ورش العمل التي نستهدف القيام بها في الفترة القادمة في إطار المسؤولية التي تضعها الشركة على عاتقها تجاه الدولة واقتصادها، للمساهمة في طرح المشكلات والوقوف على إيجاد حلول فعَّالة لتحقيق الصالح العام للصناعة والمحافظة على موارد الخزانة العامة للدولة».

بريتش أمريكان: 10% نسبة التبغ المهرب في الأسواق المحلية

هذا وقد وصلت نسبة منتجات التبغ المهربة في السوق المصري إلى أكثر من 10% من إجمالي السوق مما أدى إلى خسائر لخزانة الدولة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه مصري في سنة 2019/2020.

وفي هذا السياق، قال وليد زايد مدير الأمن بشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت: «يأتي التعاون مع الشركة الشرقية للدخان والجهات الحكومية المعنية ضمن جهود الشركة للمساهمة في خطة الدولة للحد من ظاهرة التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ ورفع الوعي في هذا المجال».

وشارك في ورشة العمل كل من محمد عبد الرؤوف مدير إدارة مكافحة الغش والتهريب بشركة الشرقية للدخان، وأشرف جمال، مدير إدارة التفتيش بشركة الشرقية للدخان، حيث قاما بشرح مفصل للتعرف على أصناف السجائر والتبغ المهربة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والتعرف على منتجات التدخين الإلكترونية الحديثة وإصدارات البندرول الخاص بوزارة المالية، والتعرف على الفرق بين البندرول الأصلي من المقلد والجهود المبذولة في مكافحة التجارة غير المشروعة، وكذلك الآثار الناجمة من التجارة غير المشروعة على جميع المستويات والأبعاد، بالإضافة إلى التعرف على الآثار السلبية على الاقتصاد القومي وبالتالي يضر ويؤثر على جميع الشركات والخزانة العامة للدولة.

وحضر ورشة العمل اللواء محمود محمد السيد، مساعد رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيد جمال أحمد حنفي مدير عام مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، إلى جانب لفيف من مسؤولي ومديري جمرك الدخان بالإسكندرية ومكافحة التهريب والموانئ الجوية والبحرية والتعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك ومسؤولي بريتش أمريكان توباكو إيجيبت وشركة الشرقية للدخان.