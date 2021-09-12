«الغرف التجارية» تحذر من التلاعب في أسعار السجائر.. وتعلن القائمة الكاملة

كشفت الغرف التجارية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، استقرار سعر بيع السجائر المحلية والأجنبية في السوق المحلي، الشهر الماضي، دون أي تلاعب من جانب التجار.

أسباب استقرار أسعار السجائر

وأرجعت الغرف التجارية، أسباب استقرار أسعار السجائر إلى الحملات المستمرة للجهات المعنية على المحلات لمنع التلاعب في أسعار السجائر.

أسعار السجائر في السوق المحلي

ورصدت الغرف التجارية، أنَّ كليوباترا بلاك تباع بسعر 24 جنيهًا، ومونديال أحمر وأزرق وسليفر تباع بسعر 21 جنيهًا، وبوكس بسعر 11 جنيهًا، وبوسطن بلمونت بسعر 18.5جنيه، وينستون أحمر بسعر 31 جنيهًا، والأزرق بسعر 31 جنيهًا.

استقرا أسعار السجائر لمدة 45 يومًا

وفى سياق متصل، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح خاص لـ« الوطن»، إنَّ هناك استقرارَا على مدار شهر ونصف في أسعار السجائر المحلية

شعبة الأدخنة: المصايف لم تنعش مبيعات المعسل

واستبعد «الإمبابي»، أي تأثير يذكر لتخفيف الإجراءات الاحترازية للمقاهي والكافتيريات على مبيعات المعسل خلال فترة الصيف والمصايف، موضحًا أنهم لايزالون يعملون بطاقة 25% من حجم الإنتاج بالمقارنة بالفترة السابقة لكورونا، كما استبعد أن يكون لانتعاشة المقاهي تاثيرًا على الأسعار.

وأوضح أنَّ آخر زيادة في أسعار المعسل كانت منذ إقرار قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018 باحتساب 10% من سعر بيع عبوة المعسل وذلك لصالح التأمين الصحي.

ونوه رئيس شعبة الدخان، إلى أنَّ مبيعات المعسل تقفز فىيفصل الشتاء بالمقارنة بالصيف، مبرراً ارتفاع الاستهلاك إلى إقبال المزارعين والفلاحين والصيادين على تدخين الشيشة والسجائر من دون الحاجة إلى الجلوس على المقاهي، موضحًا أنَّ عددًا كبيرًَا من الشركات توقفت عن الإنتاج بسبب تراكم مخزون الإنتاج التام بمخازن البيع وخاصة صنف المعسل.

يُشار إلى أنَّ هناك 72 مصنعًا لإنتاج المعسل والسجائر في مصر بينها الشركة الشرقية للدخان والتي تعد الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع السجائر في مصر.

أسعار المعسل حاليًا

يتراوح سعر المعسل القص والسلوم بين 5.50 إلى 10.50جنيه، والـ500 جرام يباع بسعر 32 جنيهًا، وتباع عبوة المعسل «وان فور يو» والتي تزن 250 جرامًا بسعر 48 جنيهًا، والمعسل الدخان الشعر باللونين الأحمر والأخضر الكيس بوزن 40 جراما يسجل 32 جنيًه، ويباع معسل أبو نجمة 100 جرام بسعر 6.50 جنيه، وسعر المعسل 500 جرام بسعر 26.50 جنيه، ويباع الكيل وبـ48 جنيهًا.