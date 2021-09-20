41.1 % انخفاض في عدد حالات البروتستو عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 20/ 9/ 2021 «النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2020»، ومن أهم المؤشرات ما يلي:

حالات البروتستو

بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 3205 حالات، عام 2020 مقابل 5446 حالة عام 2019 بانخفاض قدره 2241 حالة بنسبة 41.1%.

بلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 65.7 مليون جنيه عام 2020 مقابل 103.5 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض قدره 37.8 مليون جنيه بنسبة 36.5%.

بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 9769 حالة عام 2020 مقابل 11035 حالة عام 2019 بانخفاض قدره 1266 حالة بنسبة 11.5%.

بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 1.0 مليار جنيه عام 2020 مقابل 3.2 مليار جنيه عام 2019 بانخفاض قدره 2.2 مليار جنيه بنسبه 68.6%.

جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 543 حالة بنسبة 16.9%، تليها محافظة القاهرة، حيث بلغ عددها 496 حالة بنسبة 15.5% ثم محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 410 حالات بنسبة 12.8% من إجمالي عدد الحالات.

جاءت محافظة الجيزة في المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتها 31.3 مليون جنيه بنسبة 47.6%، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتها 8.5 مليون جنيه بنسبة 12.9%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 4.9 مليون جنيه بنسبه 7.5% من إجمالي قيمـة الدين.

جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1044حالة بنسبة 10.7%، تليها محافظة الغربية 1004 حالات بنسبة 10.3% ثم محافظة القاهرة، حيث بلغ عددها 954 حالة بنسبة 9.8% من إجمالي عدد الحالات.

جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 569.5 مليون جنيه بنسبه 56.9%، تليها محافظة الجيـزة، حيث بلغت قيمتها 145.6 مليون جنيه بنسبة 14.6%، ثم محافظة الإسكندرية، حيث بلغت قيمتها 86.4 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي قيمـة الدين.

الإفلاس

بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس صفر حالة عام 2020 مقابـل حالتين عام 2019 بانخفاض قدرة حالتين، وبلغت قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس صفر جنيه عام 2020 مقابل 340.3 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض قدرة 340.3 مليون جنيه.