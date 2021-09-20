«هئية الاعتماد والجودة»: أنذرنا 1364 مدرسة لانتهاء صلاحية اعتمادها

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنَّ هناك أكثر من 1364 مدرسة انتهت صلاحية اعتمادها والتي يجب أن يتمّ تجديدها كل 5 سنوات، مؤكّدة أنَّ هناك أكثر من 50% من المدارس فقدت كل عناصر الاعتماد والجودة وتمّ إنذارها.

زيادة كثافة الطلاب في المدارس المعتمدة بنسبة 25%

وأضافت «يوهانسن عيد» خلال مشاركتها في مؤتمر «معًا لمواجهة التحديات»، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ومديري المديريات ومديري إدارات الجودة، أن الحضور في المدارس لا غنى عنه ومهم للغاية لتنمية المهارات الحياتية، مؤكّدة أنَّه ضمن شروط الاعتماد أن يكون عدد الطلاب في الفصل 40 طالبًا: «تجاوزنا هذا الشروط وزودنا 25%»، لافتة إلى أنَّ معدلات الترسب من التعليم مرتفعة للغاية، وهناك تفاوت كبير بين الدول في تقديم الخدمة التعليمية.

وتابعت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أنَّ حضور الطلاب في المدارس حتى ولو لفترة مسائية لا يخالف معايير الجودة، مؤكّدة أنَّ عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية وصل إلى 21 مليون طالب، مشيرة إلى أنَّ الأهداف الاستراتيجية للتعليم هي الجودة والإتاحة والتنافسية.

نستهدف اعتماد 2700 مدرسة سنوياً

وأوضحت: «نحتاج إلى اعتماد 60%من المدارس بحلول 2030 تقدم منهم فقط 12%»، مؤكدة أنه يجب اعتماد 2700 مدرسة سنوياً، مشيرة إلى أنَّ الهيئة ستعمل على توفير تدريبات مكثفة لجميع المدارس.

وقالت الدكتور أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، إنَّ هدف المؤتمر هو الوقوف على أبرز التحديات التي واجهت الهيئة القومية لضمان الجودة خلال العامين الماضيين، وعرض الوضع الراهن ومناقشة الخطط الجديدة للعام الدراسي الجديد ومناقشة الحلول للتحديات الراهنة، موضحة أنَّ الهيئة تهتم بتكريم المديريات المتميزة.